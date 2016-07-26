Специалисты ЭХЗ рассказали об экологических проектах в рамках КЭФ-2017

Специалисты АО «ПО „Электрохимический завод“» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и представители городских организаций Зеленогорска приняли участие в работе XIV Красноярского экономического форума.

Напомним, всего КЭФ посетили более 5 тыс. человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России, состоялось более 100 мероприятий. Форум был посвящен обсуждению стратегических направлений развития России на среднесрочную перспективу, а также внедрению современных управленческих технологий. Одной из ключевых стала и экологическая тема, которая наиболее подробно была отработана в молодежный день «Поколение-2030».

По итогам КЭФ будет подготовлен доклад с предложениями, которые, по мнению экспертов, нужно учесть при формировании проекта комплексного плана действий правительства до 2025 года и других стратегических документов.

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От ЭХЗ на КЭФ приняли участие начальник отдела производственного экологического контроля (ОПЭК) Андрей Андрианов, главный специалист ОПЭК Роман Филиппов, председатель комиссии по делам молодежи профсоюзной организации ЭХЗ Полина Демина и специалист отдела общественных коммуникаций Анатолий Борисенко. Также КЭФ посетили директор зеленогорского Молодежного центра Антон Рыбка и руководитель Ассоциации молодых педагогов города Екатерина Костырева.

В общении с коллегами и представителями СМИ зеленогорцы рассказали о работе, которая проводится на ЭХЗ и в городе по повышению ядерной, радиационной, экологической безопасности, и комплексе мероприятий, вовлекающих самые широкие слои населения.

Также в рамках форума глава ЗАТО Зеленогорска Павел Корчашкин и директор ООО «Искра» (дочернее агропредприятие ЭХЗ) Игорь Кондрус провели переговоры с делегацией автономного района Внутренняя Монголия Китайской народной республики во главе с начальником Департамента коммерции АРВМ Суном Вейдуном.

На встрече была достигнута договоренность о налаживании прочных прямых контактов с городами Внутренней Монголии и Зеленогорском. В первую очередь это касается поставок сельхозпродукции «Искры».

Важность переговоров заключается в том, что через Внутреннюю Монголию в Китай идут все сельхозпоставки, которые жестко квотируются. За получение квот идет жесткая борьба среди аграриев многих стран. То, что «Искре» с прошлого года удалось зайти на этот рынок, можно считать большим успехом. На встрече обсуждался вопрос увеличения поставок семян рапса в Китай. В этом году объем должен вырасти до 4 тысяч тонн. Кроме этого, у восточных соседей есть большой интерес к поставкам пшеницы, ячменя и ряда других культур.

Господин Сун Вейдун пригласил руководство «Искры» и главу города принять участие в международной сельскохозяйственной выставке, которая пройдет в начале июля в Маньчжурии.