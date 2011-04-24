Краевые депутаты поделились впечатлениями от Красноярского экономического форума

Депутаты Законодательного Собрания края приняли участие в XIV Красноярском экономическом форуме. Для многих парламентариев третьего созыва он стал первой федеральной публичной площадкой, чтобы выразить свою позицию. В рамках форума было заявлено несколько тем, которые так или иначе обсуждались на сессиях Законодательного Собрания края, в частности, экологическое благополучие граждан

«КЭФ начинался как инвестиционный форум, где крупные, средние и мелкие компании представляли и искали проекты, находили контакты друг с другом. Эта инвестиционная составляющая характерна и для нынешнего форума, здесь мы видим разного рода стенды и выставки, которые имеют эту же направленность. В то же время красноярский форум всегда был интеллектуальной площадкой, где, с одной стороны, в очень демократичной, открытой манере обсуждали насущные проблемы, характерные для страны в целом. И что не менее важно, Красноярский край всегда держал флаг перспектив развития Сибири как важнейшего приоритета общефедеральной повестки дня. Думаю, не случайно президент Владимир Путин в одном из своих посланий четко сказал, что развитие Сибири является приоритетом на весь XXI век. Это совершенно объяснимо, поскольку две трети всех поступлений в федеральный бюджет дают сибирские регионы. Что касается результатов этого форума, то есть набор экономических соглашений. Удовлетворен тем, что крупными предприятиями наконец была подписана экологическая хартия края, к которой, думаю, присоединятся очень многие», — поделился мнением спикер краевого парламента Александр Усс.

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Мнением поделился и вице-спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов: «Красноярский экономический форум — значимая площадка, где имеют возможность собраться все силы, влияющие на экономику, чтобы обсудить важнейшие задачи для развития не только края и Сибири, но и России в целом. Практически на каждой площадке звучит мысль о том, что мощь нашей страны должна прирастать Сибирью и Дальнем Востоком. Это важно для тех, кто здесь живет и работает, старается создать все условия для развития крупного, среднего и малого бизнеса. Необходимы преференции тем, кто хочет инвестировать в экономику края, как и условия для развития карьеры, науки и сопутствующих отраслей».

Председатель комитета по строительству и ЖКХ, вице-спикер Алексей Кулеш сказал:

«Для меня экономический форум не прикладное собрание, а мировоззренческое мероприятие для целеполагания. Для себя отметил важную вещь, которая обсуждалась за одним из круглых столов, — по поводу развития человеческого капитала. Что мы наблюдаем в Красноярском крае? Прекрасно развитая социальная сфера и образование, неплохо развито здравоохранение. При этом огромный человеческий потенциал практически не реализуется в экономике. Добиться того, чтобы люди себя реализовали, — это важная задача, над которой надо работать. Я участвовал на форуме в дискуссии по проблематике низкоуглеродной генерации и хочу сообщить, что в Законодательном Собрании мы планируем провести мероприятие по данной теме».

Депутат Александр Симановский отметил важность проблемы экологии. «На форуме состоялась молодежная площадка, и важный момент заключается в том, что она была посвящена экологическому благополучию жителей края. Считаю, что это одна из основных проблем, которую необходимо решать. Значимым стало подписание экологической хартии. Думаю, что сам форум, те соглашения, которые будут здесь заключены, тот опыт, который мы получим благодаря приглашенным специалистам, позволят нам сделать шаг вперед», — сказал он.

Председатель комитета по промышленно политике, транспорту и связи Владимир Демидов подчеркнул, что красноярский форум является одной из ведущих площадок в России по обсуждению острых проблем.

«Я принимал участие во всех красноярских экономических форумах, видел альтернативные площадки в других городах России и считаю, что наша находится на хорошем уровне. Форум должен быть не просто с проблемной темой или идеей, но и удобным для экспертов и гостей, для тех, кто хочет себя показать, выступить. Кроме того, хочу сказать, что надо жить не только будущим, но и настоящим. Мы должны понимать, как сегодня развивается мир, куда нам двигаться, чтобы не опоздать».

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Депутат Анатолий Самков добавил, что площадки форума позволяют принять правильные решения и определить направления развития. «От форума есть ожидания движения вперед. Ситуация требует, чтобы мозговые штурмы вырабатывали не только стратегию, но и конкретные практические шаги для того, чтобы улучшить положение дел во всех областях — и в экономике, и социальной сфере, и во многих других... Хотелось бы верить, что все прогрессивные идеи будут претворяться в жизнь. С этим, мне кажется, в России всегда существовали проблемы».

Заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев поделился: «Красноярский экономический форум нужен в первую очередь Красноярскому краю, но и России тоже, потому что это федеральная площадка. На этом КЭФ очень понравилась экспозиция, поскольку она представляет все крупнейшие предприятия края. Мы видим, что все готовы показать себя. Это означает, что есть инвестиционные проекты, которые нужно продвигать, представлять красноярцам и приезжающим сюда чиновникам и бизнесменам. Те 419 млрд рублей инвестиций, которые были вложены в край в 2016 году, представлены здесь в виде макетов. Мы можем оценить, что бюджет края, внутренний региональный продукт наполняется не только такими мощными проектами, как Универсиада, но и теми, что не так ярко видны».

Депутат Павел Ростовцев сказал: «На площадках форума обсуждается образ будущего, тенденции, которые есть в мировой и отечественной экономике, в экономике регионов Сибири. Важно понимать, по какому пути мы развиваемся, чтобы более точно принимать управленческие решения».

Мнением также поделился парламентарий Павел Семизоров:

«Я побывал на заседании за круглым столом, посвященном северным территориям. Для нашего края арктическое направление является перспективным. Уже три года обсуждается закон об арктической зоне, и мы видим, что от первоначальной редакции мало что осталось. Но закон обрастает мышцами, и сейчас важно решать конкретные задачи и проблемы. У всех северных территорий есть своя специфика, болевые точки. Пользуясь возможностью, мы должны на КЭФ дать свои предложения».

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Как начался XIV Красноярский экономический форум

Депутат краевого парламента Андрей Новак: «Форум — это знаковое событие. Но при этом красной линией было проведено, что от слов необходимо переходить к действиям, которые бы в конечном итоге привели к улучшению жизни населения края».

Напомним, Красноярский экономический форум прошел в краевом центре с 20 по 22 апреля. За время работы площадок Красноярский край подписал более 30 соглашений.

Кулеш Алексей Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС

Самков Анатолий Петрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, Глава Совета ветеранов Красноярского края

Васильев Егор Евгеньевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва

Ростовцев Павел Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр