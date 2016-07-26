Директора институтов СФУ сняли пародию на «Тает лед» (видео)

Директора институтов Сибирского федерального университета и проректор по молодежной политике Роман Богданов снялись в пародийном клипе по мотивам популярного видео «Тает лед» группы «Грибы». Видео опубликовал Центр студенческой культуры вуза.

Сообщается, что клип педагоги подготовили к вузовскому конкурсу талантов «Прошу слова — 2», итоги которого подвели на этой неделе и в котором участвуют студенты и преподаватели.

«Шоу-конкурс „Прошу слова — 2“ ждали абсолютно все в нашем университете, в том числе и директора институтов СФУ. А они всегда в тренде, — говорится в описании клипа на YouTube. — Желая удивить и порадовать студентов своих институтов, они снялись в самом настоящем музыкальном клипе».

Отмечается также, что педагоги привели своих студентов в восторг и им устроили овации на премьере клипа.