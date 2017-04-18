Репортаж из соцсетей: Между нами тает лёд

Я помню в детстве мы с подругой мечтали прокатится на плывущей глыбе льда, и на полном серьезе залазили и правда чуть не потанули🙈 и как оказалось с возрастом ничего не меняется, мысли те же 😱правда смелости не хватает😆😄 #ледтронулся #лед #весна #ледоход #солнышко #гуляем #красота #енисей #вода #природа #друзья #воспоминания #какникрути #мило

Публикация от Шаржи/Портреты На Заказ👩🏻‍🎨 (@studio_art_face) Апр 18 2017 в 6:40 PDT