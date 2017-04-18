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Репортаж из соцсетей: Между нами тает лёд

Репортаж из соцсетей: Между нами тает лёд

Интернет-газета Newslab.ru
18.04.2017
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Вот так это выглядело сегодня вечером

😍❄️🌬 #енисей #апрель #сибирь

Публикация от Natasha (@devushka_sozrela) Апр 18 2017 в 5:43 PDT

Счастливые девушки старались не упустить ни одной льдинки!

🌦 #nature 🌿

Публикация от Natasha (@devushka_sozrela) Апр 18 2017 в 5:57 PDT

У четвертого моста днем тоже плавало всякое

Но к вечеру вода очистилась

Зато у Коммунального шуги — мелкого рыхлого льда, появляющегося во время ледохода, была навалом

Ну красота же!

Хорошо, что никто не додумался всё-таки лезть на эти льдины...

Вы тоже успели сфотографировать сегодняшний ледоход? Кидайте снимки в комментарии!

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