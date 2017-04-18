Репортаж из соцсетей: Между нами тает лёд

Вот так это выглядело сегодня вечером
Публикация от Natasha (@devushka_sozrela) Апр 18 2017 в 5:43 PDT
Счастливые девушки старались не упустить ни одной льдинки!
Публикация от Natasha (@devushka_sozrela) Апр 18 2017 в 5:57 PDT
У четвертого моста днем тоже плавало всякое
Река Мана вскрылась ото льда, смотрите красивый ледоход на Енисее =) #лед #Енисей #рекамана #Красноярск #Krasnoyarsk #НитиКрасноярска
Публикация от Гид «Нити Красноярска» (@nitiway) Апр 18 2017 в 4:28 PDT
Но к вечеру вода очистилась
Эту погоду совсем не понять👿Скорей бы лето🦋 . . . . . . . . . . . . #gn#вечер#весна#life#happy#good#погода#mylife#like#beautiful#солнышко#город#city#скоролето#красноярск#кемерово#ачинск#томск#омск#анжеросудженск#новосибирск#хабаровск#владивосток#краснодар#сочи#анапа#москва
Публикация от ✨АЛИНА ВАШЛАЕВА✨NL✨ (@vashlaeva) Апр 18 2017 в 5:41 PDT
Зато у Коммунального шуги — мелкого рыхлого льда, появляющегося во время ледохода, была навалом
Ледоход на Енисей — вскрылся лед на Мане, скоро должно потеплеть #KrasnoyarskMedia #Krasnoyarsk #instakrsk #krsk #krsk24 #krsklife #Красноярск #КрасноярскМедиа #Коммунальныймост #Енисей #Мана #ледоход #лед #весна
Публикация от KrasnoyarskMedia (@krasnoyarskmedia) Апр 18 2017 в 7:21 PDT
Ну красота же!
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! 😃Значит уже совсем скоро лето! 🌞🌺🌸😎(На фото найдите утку🦆)#krasnoyarsk #сибирь #красноярск #ледтронулся #мана #весна2017 #енисей
Публикация от Александра (@alexandragoloskova) Апр 18 2017 в 6:03 PDT
Мана вскрылась) человек похожий на моржа Михаила Сашко говорит, что к утру пройдет лед. Поди не врет. Опытный. #мана #енисей #ледоход
Публикация от Ирина Полякова (@voloshina_irina) Апр 18 2017 в 4:45 PDT
Хорошо, что никто не додумался всё-таки лезть на эти льдины...
Я помню в детстве мы с подругой мечтали прокатится на плывущей глыбе льда, и на полном серьезе залазили и правда чуть не потанули🙈 и как оказалось с возрастом ничего не меняется, мысли те же 😱правда смелости не хватает😆😄 #ледтронулся #лед #весна #ледоход #солнышко #гуляем #красота #енисей #вода #природа #друзья #воспоминания #какникрути #мило
Публикация от Шаржи/Портреты На Заказ👩🏻‍🎨 (@studio_art_face) Апр 18 2017 в 6:40 PDT
Вы тоже успели сфотографировать сегодняшний ледоход? Кидайте снимки в комментарии!