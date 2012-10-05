Водителя главного полицейского края поймали на проезде под «кирпич» (видео)

Личного водителя главы ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого уличили в нарушении правил дорожного движения — на служебном автомобиле он проехал под «кирпич» в центре города.

Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошёл вечером 26 апреля. А сегодня видео, снятое очевидцем, опубликовали в популярном паблике «Автохамы Красноярска». На кадрах видно, как чёрная Toyota пересекает ул. Карла Маркса по ул. Дзержинского, несмотря на установленный на перекрестке знак 3.1 «Въезд запрещён». Иномарка остановилась у здания, в котором расположены управления МВД и ФСБ.

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Автор видео рассказал, что за нарушением ПДД попался водитель самого высокопоставленного красноярского полицейского — главы ГУ МВД Александра Речицкого. В ГИБДД подтвердили, что автомобиль действительно принадлежит полицейскому ведомству и в нем ездит Речицкий, но непосредственно в момент нарушения генерала в салоне не было.

Накануне водителя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Ему выписали штраф в 500 рублей.

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи призывали полицейских лишить водителя-нарушителя прав и уволить.