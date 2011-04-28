«До сих пор живу в гостинице»: новый глава ГУ МВД рассказал, как ему Красноярск

Новый руководитель краевой полиции рассказал о впечатлениях о Красноярске. Напомним, Александр Речицкий был назначен начальником ГУ МВД России по краю в конце декабря прошлого года. В январе личному составу его представил лично министр МВД России Владимир Колокольцев. До этого, в течение 5 лет, Александр Речицкий возглавлял МВД республики Адыгея.

Сегодня генерал-майор впервые встретился со СМИ и рассказал о 100 днях своей работы в новой должности. По его словам, он до сих пор живет в гостинице, так как его служебная квартира находится в стадии ремонта. Детей в Красноярск он не перевез, а вот жена приехала вместе с ним.

Он пояснил, что каждое воскресенье, единственный свой выходной, до самого схода снега он катался на горных лыжах в «Бобровом логу».

«Сейчас снег сошел, на велосипед переключился. Больше всего в Красноярске мне понравилась шаговая доступность — от гостиницы, где я живу, до горнолыжных трасс буквально 15 минут. Подъехали, сервис хороший, покатались с удовольствием, несмотря на мороз — я подчеркиваю, каждое воскресенье я проводил там, вне зависимости от погоды», — рассказал Александр Речицкий.

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Кроме этого, генерал успел уже побывать в краеведческом музее Красноярска и не упускает возможности во время поездок по краю познакомиться с историей районов.

В ближайшие выходные он намерен принять участие в открытии мотосезона, так как «любит мотоциклы».