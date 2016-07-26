Красноярец закопал труп собаки на газоне у дома и возмутил жильцов (видео)

В красноярских Энергетиках мужчина закопал умершую собаку прямо на газоне рядом с жилыми домами. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе городской полиции, инцидент произошёл накануне днём возле дома 33 по ул. Львовская.

Жители сообщили стражам порядка, что мужчина приехал на машине, вырыл яму, что-то положил туда и поставил венок. В ответ на вопросы и негодование он заявил, что захоронил там свою собаку. Эту информация подтвердилась, когда на место приехали криминалисты. Они раскопали яму и действительно нашли там труп собаки. Ее порода не уточняется.

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Выбор места для «могилы» пса мужчина объяснил тем, что они долгое время жили в это доме. В настоящее время проверка по данному факту продолжается.

Добавим, в СМИ также была озвучена информация о том, что мужчин якобы угрожал жильцам дома разбить им стекла, если они выкопают труп его пса. Однако в полиции это не подтвердили, но и не опровергли. В пресс-службе пояснили, что жильцы дома пока не заявляли об угрозах.