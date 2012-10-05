Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Красноярский край

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Красноярский край, сообщили 29 апреля в пресс-службе министерства. Здесь он инспектирует ход развертывания зенитной ракетной бригады.

Министру доложат о мероприятиях боевой подготовки соединений и частей, дислоцированных в крае, а также о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры гарнизонов. Глава военного ведомства проверит, как в Красноярском крае идет обустройство зенитной ракетной бригады, на вооружении которой стоят зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и где в настоящее время завершается строительство объектов инфраструктуры соединения и одновременно ведется подготовка к заступлению на боевое дежурство.

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Местоположение объектов в ведомстве не называют. Сообщается, что зенитная ракетная бригада ЦВО сформирована 1 декабря 2016 года.

В зону ее ответственности входит прикрытие стратегически важных государственных объектов в регионах Западной Сибири.