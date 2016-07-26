Из-за опасности пожаров закрыта буферная зона «Столбов»

В связи с началом пожароопасного сезона в заповеднике «Столбы» закрыли для туристов буферную зону.

Буферная зона «Столбов» отделяет закрытую зону от туристско-экскурсионной. Здесь находятся «Дикие Столбы» — скалы Барьеры, Колчан, Кабарга, Крепость, Калтатский район и другие. Посещение буферной зоны возможно только по пропускам. С 1 мая дирекция заповедника временно приостановила выдачу разрешений в буферную зону, сообщили в пресс-службе «Столбов».

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В целях предотвращения лесных пожаров сотрудники заповедника регулярно патрулируют территорию — пешком и на автомобилях, а также с помощью беспилотника. К патрулированию привлечены и специалисты КГАУ «Лесопожарный центр». В управлении и на территории заповедника введено круглосуточное дежурство.

Сотрудники заповедника призвали красноярцев не мусорить на территории «Столбов», так как это часто становится причиной пожаров. Обо всех случаях нарушения правил пожарной безопасности на территории заповедника или вблизи его границ можно сообщать по телефонам 01, 112 и (391) 261-16-95 (отдел охраны заповедника «Столбы»).