Сибирь объявлена зоной ЧС из-за пожаров

На территории Сибирского федерального округа ввели режим «Чрезвычайная ситуация» из-за природных пожаров. Такое решение приняла правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, экстренное заседание рабочей группы которой накануне провёл глава МЧС России Владимир Пучков.

В краевом ГУ МЧС пояснили, что установившаяся сухая ветреная погода поспособствовала резкому росту числа очагов пожаров в природной среде. Основная их причина — беспечность людей и слабый контроль со стороны местной власти.

Напомним, для тушения пожаров в Шарыповском и Рыбинском районах края пришлось задействовать авиацию, в них сгорело несколько домов. Но самый большой ущерб причинен деревне Белогорка в Манском районе, где пожилой фермер решил выжечь поле и сжег 7 жилых домов, оставив без крова 11 человек, в том числе 1 ребенка, и уничтожив еще три дачи.

Режим ЧС предполагает серьёзные ограничения как для предпринимателей, которые ведут заготовительные работы в лесах, так и для рядовых граждан. Власти могут ограничить доступ населения в леса, временно запретить любую деятельность, связанную с открытым огнём, а также беспрепятственно привлекать к ликвидации природных пожаров все аварийно-спасательные формирования и службы, которые имеются на территории субъекта, независимо от формы собственности.

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Министр отметил, что благодаря оперативным и грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений гибели людей в результате массовых пожаров не допущено. Он подчеркнул, что федеральная авиационная группировка и аэромобильные отряды МЧС России находятся в постоянной готовности. «Усиливаем группировку в Иркутской области и прикрываем все соседние регионы — Забайкальский, Красноярский края, Бурятию, Хакасию, Туву, где высокие риски возникновения природных пожаров», — сказал Пучков.

Добавим, в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны в свою очередь добавили, что введение режима ЧС в Сибири связано не с лесными пожарами, а с переходом на населенные пункты огня от поджогов сухой травы и выжигания мусора на землях муниципальных образований и сельхозназначения.