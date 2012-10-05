Бросил умирать: за гибель пешехода и побег водителю грозит 7 лет

До суда дошло дело пьяного водителя, бросившего умирать сбитого в Красноярске пешехода, сообщили 1 мая в пресс-службе ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, в апреле прошлого года на ул. Воронова под колеса автомобиля Toyota попал 46-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель после наезда с места происшествия скрылся, но был оперативно обнаружен и задержан.

«Им оказался 36-летний ранее судимый житель поселка Большая Мурта. Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами. Госавтоинспекторы также выяснили, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — напомнили в пресс-службе.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и статьи 125 УК РФ «Оставление в опасности». В ходе расследования вина обвиняемого была доказана, уголовное дело направлено в суд.

В настоящее время виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.