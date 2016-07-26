Четверо детей пострадали и один погиб в страшной аварии под Красноярском

Под Красноярском в ДТП с машиной, полной детей, погибла девочка-подросток, сообщили 1 мая в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Авария произошла сегодня ночью на трассе М-53 в Рыбинском районе — ВАЗ-2107, двигавшийся со стороны краевого центра, выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan.

«В результате аварии 16-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла от полученных травм. С травмами различной степени тяжести в больницу были также доставлены 4 несовершеннолетних пассажира ВАЗа и 20-летний пассажир иномарки», — рассказали в пресс-службе.

За рулем отечественного автомобиля находился 20-летний мужчина. Куда он вез несовершеннолетних не сообщается. По результатам освидетельствования у водителей признаков опьянения не выявлено. В отношении виновника аварии составлены административные материалы за нарушение правил перевозки пассажиров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.