Сотни мотоциклистов проехали по Красноярску в честь открытия сезона (видео)

Красноярские мотоциклисты открыли сезон-2017. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 29 апреля. По данным организаторов, в открытии приняли участие около тысячи человек.

Встречу байкеры организовали на острове Татышев, где продемонстрировали свои транспортные средства, после чего колонной проехались по обоим берегам Енисея, по Октябрьскому и четвертому мостам.

Отметим, как и обещал, в открытии принял участие начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. Он подчеркнул, что полиция края настроена на конструктивный диалог с мотолюбителями, и напомнил байкерам о необходимости быть терпимее друг к другу и уважать права каждого участника движения. Генерал рассказал о собственном опыте управления двухколесным транспортом и отметил, что его любимой маркой являются мотоциклы «Урал».

Также полицейские организовали площадку, на которой гости могли познакомиться с современной авто и мототехникой, стоящей на вооружении ГИБДД, и ретромотоциклом ДПС «Урал». Для детей и их родителей автоинспекторы проводили викторины на знание правил дорожного движения.