Красноярцев ждет короткая рабочая неделя

Для красноярцев и других россиян наступила короткая рабочая неделя, которая закончится 4-дневными выходными.

В этом году День Победы, 9 Мая, выпадает на вторник. Россиянам предстоит отдыхать сразу 4 дня подряд — 6, 7, 8 и 9 мая (с субботы по вторник включительно).

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Напомним, в прошлом году по случаю Дня Победы россияне отдыхали 3 дня. В этом году дополнительный выходной — на 8 мая (понедельник) — россияне получили за счет переноса с 7 января, которое пришлось на субботу.

Следующие длинные выходные ожидают красноярцев в июне: в честь Дня России отдыхать страна будет с субботы 10 июня по понедельник 12 июня.