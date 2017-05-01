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Фоторепортаж: Дождь, снег, Первомай!

Фоторепортаж: Дождь, снег, Первомай!

01.05.2017
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В 11.00 колонны выдвинулись от ул. 9 Января - стройными рядами горожане зашагали по проспекту Мира. Впереди шли профсоюзы с привычными плакатами про высокие цены и низкие зарплаты, а также колонны студентов и политических партий. Профсоюзы в этот раз щедро раздали всем желающим воздушные шары, флажки, стикеры, наклейки, листовки – атрибутику Первомая.

Стаи надувных голубей смотрелись очень эффектно!
Впереди шли первые лица города и края — председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко, мэр Эдхам Акбулатов, глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий и другие
В первомайском шествии были как рабочие и чиновники, которых собрали в колонны, так и обычные горожане, спонтанно присоединившиеся к ним
Полицейские оперативно уводят с улицы мужчину с подозрительным баулом
Радостный парень с шариками бегал и веселил всех вокруг
А депутат Владимиров в этот раз был чрезвычайно мобилен — он объезжал колонны и охотно здоровался с узнававшими его красноярцами
Эх, молодость!
Колонна ЛДПР запомнилась множеством флагов и счастливых лиц
Зарплата, условия труда... Главное — это дети!

Вслед за колоннами профсоюзов и политических партий прошли и участники шутливого флешмоба «Монстрация». Как и в прошлом году, эти ребята самоорганизовались и нарисовали к Первомаю кучу абсурдных, веселых и странных лозунгов.

Логику и здравый смысл участники Монстрации оставили дома, заявил нам один из «монстрантов»
А почему бы и нет?
«Монстранты» были явно довольны эффектом, который они производили на окружающих
Медленно, но верно первомайские колонны дошли до площади Революции
Там они построились, пошумели и стали слушать выступления политиков и профсоюзных лидеров
Лозунги профсоюзов просты и понятны обычным людям
Были даже картинки с религиозным оттенком — так, наверное, доходчивее получается
Зеркальный Первомай
Фото с Ильичом на память.

Интернет-газета Newslab.ru

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