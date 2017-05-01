Фоторепортаж: Дождь, снег, Первомай!

Несмотря на тучи и резкое похолодание, красноярцы сегодня зажигательно отметили День весны и труда. По главному проспекту города шумно прошлись колонны рабочих, политиков и даже «монстрантов», которые снова удивили всех своими странными лозунгами.

В 11.00 колонны выдвинулись от ул. 9 Января - стройными рядами горожане зашагали по проспекту Мира. Впереди шли профсоюзы с привычными плакатами про высокие цены и низкие зарплаты, а также колонны студентов и политических партий. Профсоюзы в этот раз щедро раздали всем желающим воздушные шары, флажки, стикеры, наклейки, листовки – атрибутику Первомая.

Вслед за колоннами профсоюзов и политических партий прошли и участники шутливого флешмоба «Монстрация». Как и в прошлом году, эти ребята самоорганизовались и нарисовали к Первомаю кучу абсурдных, веселых и странных лозунгов.

Интернет-газета Newslab.ru