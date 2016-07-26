Объем вкладов населения в розничном ВТБ в Красноярске достиг 6,4 млрд рублей

В течение 1 квартала 2017 года розничный филиал ВТБ в Красноярске продолжил работу по укреплению рыночных позиций и увеличению объемов бизнеса. Так, ресурсный портфель филиала превысил 6,4 млрд рублей.

Благодаря взвешенной ценовой политике и ориентации на сегмент качественных заемщиков, кредитный портфель филиала увеличился с начала года на 3 % и на 1 апреля превысил 8,6 млрд рублей. Наибольшую динамику роста показал портфель кредитов наличными. С начала года он увеличился на 3,5 % и достиг 5 млрд рублей. За 1 квартал было выдано 1 282 кредита наличными на общую сумму 574 млн рублей.

При этом по программе «Люди дела», ориентированной на работников бюджетной сферы, выдано 410 кредитов на сумму около 169 млн рублей. Порядка 400 кредитов на сумму более 210 млн рублей было выдано в рамках рефинансирования кредитов сторонних банков. Средняя сумма кредита по данной программе в Красноярске составила 528 тыс. рублей.

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Портфель ипотечных кредитов увеличился с начала года на 2,4 % и превысил 3,22 млрд рублей. По итогам трех месяцев красноярцы оформили 156 кредитов на общую сумму 267 млн рублей, что подтверждает высокий спрос на улучшение жилищных условий среди красноярцев. В сегменте малого бизнеса с начала года было привлечено 329 новых клиентов. Таким образом, количество активных клиентов малого бизнеса в Красноярске с начала года увеличилось на 35 % и составило на отчетную дату порядка 2 тысяч клиентов.

В текущем году розничный филиал ВТБ в Красноярске продолжил развитие дистанционных каналов обслуживания. На сегодняшний день более 50 % всех розничных операций совершается с использованием «Интернет-банка» и «Мобильного банка».

Руководитель розничного филиала ВТБ в Красноярске Александр Непомнящий отметил: