Фонтан с лазерным шоу запускают в Красноярске

Содержание красноярских фонтанов оценили в 2,3 млн рублей. Соответствующие торги, проводимые в виде запроса ценовых предложений, опубликованы на сайте госзакупок.

4 мая будут подведены итоги запроса цен на оказание услуг по содержанию муниципальных фонтанов в Красноярске. Выигравший торги предприниматель должен будет расконсервировать фонтаны после зимы, проверить и подготовить к работе все конструкции, затем в течение сезона менять воду в чашах, прочищать оборудование и проводить санитарную уборку в фонтанах. Чистка фонтанов должна осуществляться не реже 1 раза в неделю в будние дни. В конце сентября начнется консервация фонтанов на зиму.

В техническом задании отдельно оговорено, что все неисправности, угрожающие жизни и здоровью людей, должны быть устранены исполнителем немедленно после обнаружения. Стоимость контракта — 2,3 млн рублей. В эту стоимость входит в том числе компенсация за использованную воду, водоотведение и электричество для работы фонтанов. На обслуживание выигравшей торги компании предлагается передать 16 фонтанов, 10 из которых — на правобережье Красноярска.

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Стоит отметить, что сегодня утром начал свою работу цветомузыкальный фонтан на Театральной площади. Специалисты компании «КрасКом» расконсервировали и настроили оборудование с опережением графика и подготовили к запуску цветомузыкальный фонтан 2 мая.



«Последние два-три года погода в первой декаде мая весьма нестабильна и вносит коррективы в сложившиеся традиции. В 2016 мы запустили цветомузыкальный фонтан на первомайские праздники, а в День Победы выпал снег, поэтому в 2017 было принято решение открыть сезон сразу по мере технической готовности, без привязки к прогнозам синоптиков», — рассказал главный механик «КрасКома» Александр Зибров.

С 6 по 9 мая фонтанный комплекс будет будет работать каждый вечер с 21:00 до 21:50 в динамическом режиме, а с 21:50 до 22:00 к музыкальной программе добавится мультимедийное лазерное шоу «Цветомузыкальная водная феерия».