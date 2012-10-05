Благоустройство красноярской набережной могут разделить на несколько этапов

Красноярскую набережную могут реконструировать в несколько этапов. Такая возможность обсуждалась вчера в ходе публичной дискуссии, состоявшейся в мэрии с участием архитекторов, депутатов, представителей бизнеса и общественников.

Напомним, в 2017 году набережную благоустроят по федеральному проекту «Формирование современной городской среды». Красноярскому краю выделили около 500 миллионов рублей: 312 будут потрачены на благоустройство дворов и 156 — на набережную. Эта сумма должна быть реализована до 31 октября 2017 года.

В ходе обсуждения концепции новой набережной архитектор Антон Шаталов сообщил, что все 7 км в этом году и за эти деньги благоустроить будет невозможно, так как тогда на каждый квадратный метр придется «только по 300 рублей»: «Этих денег не хватит даже, чтобы квадратный метр кафеля у себя дома выложить, что говорить про набережную».

Поэтому бюджет в 2017 году аккумулируют на нескольких площадках, которые будут определены позднее.

Добавим, также не вся территория набережной принадлежит муниципалитету. Частные площади ремонтироваться за бюджетные деньги не будут. Целью вчерашнего обсуждения был в том числе диалог с собственниками или арендаторами участков о том, чтобы постараться реализовать общую концепцию коллективно.

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Но один из присутствовавших предпринимателей, чей участок находится от Коммунального моста до «Капитанского клуба», встретил это предложение негативно: «С нами никто ничего не обсуждал», — посетовал бизнесмен и добавил, что у него возникают проблемы с доступом к своему участку. К общему мнению стороны в ходе встречи прийти не успели.

Представители архитектурного сообщества в свою очередь выразили сомнение в том, что удастся успеть выполнить все работы к назначенному сроку — собрать мнения, провести конкурс работ, разработать дизайн-проект, выбрать на торгах подрядчика и завершить благоустройство.

На это директор муниципального «Центра спортивных клубов» Александр Митрошкин заверил, что уже прописан четкий план: «При условии если ему следовать, то я верю, что мы можем все успеть».

Напомним, присутствовавший на встрече депутат ЗС Павел Ростовцев предложил при благоустройстве обратить внимание на саму реку, украсив её подсветкой либо каскадом фонтанов. Представитель Горсовета Виталий Дроздов подчеркнул, что перед проектировщиками стоит задача сделать набережную единым пространством, доступным и интересным всем возрастам и группам населения. В заключение дискуссии депутат Законодательного Собрания Александр Глисков посоветовал экспертам рассматривать проект по преображению набережной как многолетний:

«Вы посчитайте, сколько денег нужно. Вот этот разговор про то, что у нас денег мало и мы хотим обустроить какую-то часть, — его все равно надо будет продолжать. Поэтому хотелось бы дальше понимать, о какой сумме идет речь, и дальше эту сумму отстаивать».

Добавим, заключительное обсуждение дизайн-проекта левобережной набережной состоится 15 апреля со школьниками в детском доме-лицее им. Хазрета Совмена.

Ростовцев Павел Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр