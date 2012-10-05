«Внезапный» ледоход отрезал рыбака на острове: спасала полиция

Полицейские в Красноярском крае спасли мужчину от «внезапного» ледохода.

Накануне в дежурную часть полиции по телефону обратился 40-летний житель Мотыгинского района — он сообщил, что по льду дошел до острова, чтобы порыбачить там, но назад вернуться уже не смог, потому что начался ледоход. «При себе у него не было припасов, воды, а одежда промокла. Кроме того, у мужчины не имелось спичек, чтобы разжечь костер», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Спас мужчину полицейский-водитель Евгений Каверзин на аэроходе «Марс». Не дожидаясь приезда экстренных служб, мужчина решил добраться до пострадавшего. «Он доставил мужчину на берег, обогрел его и передал медицинским работникам. Руководство ОМВД России по Мотыгинскому району решает вопрос о поощрении старшего прапорщика полиции», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю в свою очередь напоминают: выходить на лед, даже там, где он еще остался на водоемах, ни в коем случае нельзя.