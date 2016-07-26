СГК заменит в Красноярске трубопровод с полувековой историей

Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в группу СГК) приступила к реализации ремонтной программы 2017 года. Сейчас работы ведутся на пяти участках в городе. Так, в Ленинском районе перекладывают трубопровод, который был смонтирован в 70-е годы прошлого века.

Переложить участок труб протяженностью почти 600 метров различного диаметра, от 50 до 500 мм, предстоит на улицах Минина и Пожарского. Ранее в этом районе специалисты КТТК смонтировали временный трубопровод длиной 520 метров, с диаметром труб 200 мм. Он необходим для того, чтобы на время ремонта основного участка теплотрассы обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в семь жилых домов, а также в детский сад. В настоящее время подрядная организация провела земляные работы по вскрытию теплосети и выполняет замену строительных конструкций и трубопроводов.

«История этого трубопровода началась еще в 70-е годы прошлого века, когда шла жилая застройка улиц Минина и Пожарского. Последний капитальный ремонт был проведен в 1997 году, тогда заменили именно этот участок теплосети. Однако за 20 лет трубы пришли в непригодное для нормальной эксплуатации состояние, поэтому Красноярская теплотранспортная компания включила замену трубопровода в ремонтную программу текущего года», — рассказал директор КТТК Сергей Иванов.

В ходе выполнения работ придется столкнуться с рядом сложностей. Для проведения ремонта необходимо договариваться о временном демонтаже опор освещения, частных гаражей, части территории автостоянки на улице Минина. После завершения капитального ремонта теплосети в июле этого года компания демонтирует временный участок трубопровода и выполнит благоустройство территории.

Также капитальные ремонты теплотрасс стартовали на улицах Волжской, Свердловской, Королева и в поселке Березовка. Всего в 2017 году КТТК смонтирует почти 23 км новых трубопроводов тепловых сетей, из них 13,6 км будет заменено по ремонтной программе и 9,4 км уложено по программе нового строительства. Это на 5,1 км больше, чем в 2016 году.