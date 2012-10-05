Из-за коммунальной аварии у новой развязки по ул. Калинина образовался провал (видео)

Коммунальную аварию, которая произошла накануне возле дорожной развязки улиц 2-я Брянская — Калинина в Красноярске, ликвидировали только к утру. Из-за случившегося несколько десятков домов остались без воды, проезжую часть затопило, а теперь автомобилистам придется объезжать провал, который образовался на проезжей части.

ЧП произошло в вечером 25 апреля — в 5 часов вода стала выбегать из колодца на проезжую часть. Для определения места и характера повреждения трубопровода в 17:45 коммунальщики приостановили подачу холодной воды в 8 жилых домах на ул. Калинина, в поселке «НоваЛэнд», мкр Славянский, 5 садовых обществах. Без воды также остался туберкулезный диспансер и несколько административных и производственных зданий. В учреждение здравоохранения и жителям организовали подвоз питьевой воды.

«В 19:45 было установлено, что из строя вышло муфтовое соединение на новой полиэтиленовой трубе диаметром 315 мм, которую в октябре прошлого года проложила фирма „Рикс“, субподрядчик организации „Сибмост“, во время строительства дорожной развязки. Восстановление поврежденного участка, находящегося на гарантии „Сибмоста“, вели представили ООО „Рикс“ совместно бригадой цеха по ремонту и эксплуатации водопроводных сетей компании „КрасКом“. В 3:20 началось плавное заполнение магистральной сети водой. В рабочий режим система холодного водоснабжения вышла 26 апреля в 5 часов. Устранение провала на проезжей части также будет выполнять строительная организация, на гарантии которой находится дорожная развязка», — рассказали в «КрасКоме».