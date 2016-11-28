В Красноярском крае почувствовали землетрясение

Минувшей ночью жители Минусинского района ощутили подземные толчки. Это подтвердили и в администрации Минусинска.

По данным Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, землетрясение магнитудой 2.9 было зарегистрировано на территории Минусинского района в ночь со 2 на 3 мая. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила три балла по шкале MSK-64, что квалифицируется как слабое землетрясение. В населенных пунктах жертв и разрушений не зарегистрировано.

По данным минусинского сайта «Среда24», сейсмособытие ощутили жители верхних этажей. «Казалось, даже стены немного пошатнулись и люстры затряслись», — рассказала журналистам местная жительница.