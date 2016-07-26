«Приехали на озеро и пришли в ужас»: под Красноярском массово гибнет рыба (видео)

Еще на нескольких озерах под Красноярском погибла рыба — на этот раз мертвую рыбу обнаружили в водоемах Емельяновского района. Местные жители рассказали журналистам, что тысячи мальков и взрослых особей всплыли на поверхность озера возле поселка Видный.

Жительница поселка Элита, которая ежегодно ездит к озеру купаться и ловить рыбу, рассказала журналистам телекомпании «Афонтово», что столкнулась с такой ситуацией впервые за 70 лет. Погибшую рыбу прибило к берегам озера, она стала разлагаться, что стало причиной распространения неприятного запаха.

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По данным СМИ, рыба погибла и на двух соседних озерах, которые соединяет один ручей. На место выехали специалисты Росрыболовства. Они проверили озера и предварительно связали массовую гибель рыбы с природным явлением. Специалисты полагают, что лед покрыл водоем толстым слоем, рыбе не хватило кислорода, и она задохнулась.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в конце марта в Дзержинском районе Красноярского края.