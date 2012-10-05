Из Красноярска можно улететь в новые города

Из Красноярска впервые открыли прямые рейсы в Новый Уренгой и Уфу, сообщили в пресс-службе аэропорта «Емельяново». Полеты стартуют с 9 мая и продлятся до 28 октября. Новый регулярный рейс открыла авиакомпания «Ямал», продажа билетов уже открыта.

Рейс будет выполняться еженедельно по вторникам, четвергам и субботам. Летать будут воздушные суда Bombardier CRJ-200, рассчитанные на 50 пассажиров. Общее время полета по маршруту «Красноярск — Новый Уренгой — Уфа» составит 5 часов 55 минут. Время вылета из Красноярска в Новый Уренгой −16:05.

«Отметим, что прямые рейсы в Новый Уренгой и Уфу будут выполняться из Красноярска впервые. Уфа — столица республики Башкортостан, крупный административный, промышленный, культурный и научный центр Предуралья. Новый Уренгой расположен всего в 60 километрах к югу от Северного полярного круга и является производственным центром крупнейшего газоносного района страны. Также Новый Уренгой является одним из наиболее крупных и развитых индустриальных городов Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области», — рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

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