В Красноярске запретили рекламировать продажу осетров в интернете

В Красноярске прокуратура запретила рассказывать, где можно купить осетра, сообщили 3 мая в краевом надзорном ведомстве.

В ходе мониторинга интернета сотрудники прокуратуры обнаружили 4 сайта, на которых была размещена реклама продажи ценной рыбы, которая занесена в Красную книгу. Продавцы, по данным прокуратуры, предлагали купить сибирского осетра, нельму, стерлядь и тайменя, хотя это и запрещено законом.

«Оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по разрешению, выдаваемому специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды. Содержание указанных животных в неволе и выпуск их в естественную природную среду также допускаются в исключительных случаях, определяемых правительством Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.

Информация об обнаруженных сайтах была передана в суд Железнодорожного района Красноярска, который удовлетворил заявление о признании сайтов запрещенными. Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.