На красноярских предприятиях СГК прошли дни открытых дверей

В апреле на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) Сибирской генерирующей компании в Красноярске побывало 204 гостя. С процессом выработки из угля тепловой и электрической энергии, общественно значимыми делами энергетиков познакомились представители разных поколений.

«Экскурсионный марафон» стартовал 10 апреля с визита на Красноярскую ТЭЦ-3 второкурсников Института социального инжиниринга Сибирского государственного аэрокосмического университета (СИБГАУ) им. М. Ф. Решетнева. Будущие пиарщики остались под впечатлением от масштаба оборудования и труб высотой со 100-этажный дом. Чуть позже ТЭЦ-3 посетила ещё одна группа студентов СИБГАУ, получающих профессию «Специалист по связям с общественностью», затем — второкурсники Красноярского техникума железнодорожного транспорта, обучающиеся по специальности «Электроснабжение».

19 апреля на самой молодой теплоэлектроцентрали города побывали студенты МГИМО, будущие экологи-международники, участники молодёжной площадки Красноярского экономического форума. Самыми яркими моментами для них стали селфи на фоне только что прибывшего на станцию вагона с углём и «посвящение» в ряды организации «Зелёная дружина», деятельность которой поддерживает СГК. Униформу дружинников ребята увезли с собой в Москву.

Тема экологии в теплоэнергетике во время апрельских экскурсий на станции Красноярска привлекала особое внимание. Гости задавали вопросы и с интересом узнавали, как огромные электрофильтры справляются с отделением частиц золы от образующихся при горении угля газов, и о том, каков КПД очистки электрофильтров. 26 апреля экскурсия на ТЭЦ-3 стала продолжением экологического урока, который для восьмиклассников гимназии № 2 Красноярска провели активисты.

79 юных экскурсантов побывали в апреле на Красноярской ТЭЦ-2. Это учащиеся школ № 45 и № 76 Свердловского района и воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по боксу им. Н.Д. Валова.

«Спорт прививает ценные для работников энергетической отрасли качества: выносливость, дисциплинированность, умение концентрироваться на выполнении задачи, — отметил их тренер, преподаватель СДЮШОР Виктор Рубченко. — Возможно, кто-то из ребят захочет связать с профессией „энергетик“ свою жизнь».

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Красноярская ТЭЦ-1 в «месяц открытых дверей» встречала представителей старшего поколения, которые ушли на заслуженный отдых с Красноярского завода холодильников, ОАО «Красцветмет», АО «Красмаш», других правобережных предприятий. Экскурсия была приурочена к празднованию 75-летия Ленинского района города, её провели активисты Совета молодёжи станции. Разговор начался в цехах и продолжился уже за чашкой чая. Гости задали много вопросов, предложили обменяться телефонами и пообещали, что обязательно приедут на станцию ещё.

Отметим, что открытость — один из основополагающих принципов работы Сибирской генерирующей компании. Специалисты холдинга всегда готовы пригласить к себе на производство желающих познакомиться с большой энергетикой. Теплоэлектроцентрали Красноярска находятся в постоянном контакте со школами, ведь для старшеклассников производство тепловой и электрической энергии — не только закрепление материала с уроков физики, но и профориентация. Весенние экскурсии на красноярские теплоэлектростанции СГК продолжатся. Уже завтра ТЭЦ-1 ждёт новых гостей.