На берегу Енисея в Красноярске хотят построить новые высотки

Московский застройщик хочет возвести на ул. Гладкова в Красноярске многоэтажные дома. Иск строителей к мэрии будет рассматриваться 15 мая, в случае если представители застройщика исправят все недочеты в документах.

Первый раз иск ООО «БалтИнвестЭстейт» подало в Арбитражный суд Красноярского края в марте прошлого года с требованием признать незаконным решение об отказе в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома с трансформаторной подстанцией рядом с домами № 14 и № 18 по ул. Гладкова. Судя по иску, отказ был мотивирован тем, что проектируемый объект не был предусмотрен в проекте планировки и межевания территории жилого района Пашенный.

Суд в удовлетворении иска отказал, но представители компании в середине апреля снова обратились в суд с просьбой признать утратившим силу проект планировки и межевания района. Сейчас исковое заявление возвращено для доработки, рассматриваться оно будет 15 мая.

Стоит отметить, что 9 ноября прошлого года Арбитражный суд рассматривал дело, по которому ООО «БалтИнвестЭстейт» выступало ответчиком, а администрация города Красноярска требовала признать отсутствующими права собственности на незавершенные объекты строительства, расположенные как раз на том участке, о котором идет речь в ранее поданных исках — рядом с домами ул. Гладкова, 14а, 16а, 18г.

В качестве обеспечительных мер суд принял решение о запрете Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю совершать какие-либо регистрационные действия в отношении спорных объектов, а также запретил самому ООО «БалтИнвестЭстейт» заключать какие-либо сделки по ним.