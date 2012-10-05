Экс-глава застройщика проблемного дома на Грунтовой готов судиться из-за «клеветы»

Депутат Горсовета и экс-глава компании «Сибстройинвест» Геннадий Торгунаков намерен судиться с «8 каналом» или героями его выпусков из-за «клеветы». Как выяснилось, поводом послужили сюжеты, в которых подробно представлена ситуация с дольщиками дома на улице Грунтовая, 28 а, где более 450 семей до сих пор не могут получить свои квартиры.

По словам Торгунакова, сейчас юристы готовят исковое заявление за клевету, но его содержание он не готов пока озвучивать. «Будет принято решение — подавать иск на „8 канал“ или на конкретных лиц. Но, скорее всего, это будет конкретный ответчик», — отметил он.

Как рассказал директор «8 канала» Иван Головкин, оспариваемые сюжеты о дольщиках телеканал снял по просьбе пострадавших жителей.

«Дольщики дома на улице Грунтовая оказались в сложной ситуации — для того чтобы купить жилье, кто-то продал свою квартиру, кто-то взял кредит, кто-то занял большие суммы у знакомых. Люди поверили строительной компании, которой руководил Геннадий Торгунаков, но квартиры до сих пор не получили. Что касается принципа работы канала, мы всегда даем возможность высказаться всем сторонам. Но Торгунаков, в большинстве случаев, игнорировал наши предложения рассказать свою позицию. Только со второго раза он согласился встретиться в студии с представителем дольщиков и, по сути, это была очная ставка. Он оправдывался и обещал исправить ситуацию. Но поскольку дольщики свое жилье до сих пор не получили, значит, он так ничего не сделал», — пояснил Иван Головкин.

Напомним, «Сибстройинвест» должен был достроить дом за обанкротившуюся компанию «Красноярец плюс». В администрации Красноярска заявили, что мэрия не участвовала в выборе нового застройщика для этого дома и ни представители администрации, ни глава города не выступали поручителем при передаче проблемного объекта «Сибстройинвесту».

По словам дольщиков, у «Сибстройинвеста» прежде не было опыта в строительстве, уставной капитал фирмы внушает им опасение. Компанию им якобы «буквально навязали через лиц, связанных с Геннадием Торгунаковым».

«Мы с супругой приобрели трехкомнатную квартиру в 2007 году за 2,6 млн рублей, — рассказал Newslab.ru дольщик Павел Хоменко. — На тот момент „Красноярец плюс“ строил дом довольно быстро, буквально на глазах из котлована вырос первый этаж. Но потом стройка начала затихать и остановилась вовсе. Застройщик обанкротился, начались суды. Однако Геннадий Торгунаков заверил нас, что строительство будет завершено. Был изменен план дома, вместо 10 этажей, планировалось построить 17. Поскольку трехкомнатные квартиры предусмотрены не были, мы согласились на двухкомнатную. Чтобы стройка завершилась, нас попросили доплатить по 10 тыс. рублей за каждый квадратный метр. Всего мы доплатили еще около 600 тысяч. Но квартиру так и не получили. А кредит за нее я выплачиваю до сих пор».

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Дольщица Елена Нефедова приобрела в доме на улице Грунтовая сразу две квартиры — себе и пожилой матери. «Мы купили большую однокомнатную квартиру в 2013 году, когда уже был „Сибстройинвест“, — пояснила она. — Тогда Торгунаков баллотировался в депутаты, и это, честно говоря, подкупило. К тому же нас угораздило купить квартиру маме-пенсионерке. Сейчас мы жилье снимаем. Моя семья с двумя детьми вынуждена платить по 15 тысяч в месяц, а мама — 7. Несмотря на возраст — ей 67 лет — маме приходится подрабатывать, чтобы оплачивать жилье».

Newslab.ru стало известно, что группа дольщиков обратилась с письмом к депутату Государственной Думы Сергею Натарову. По их жалобе будет подготовлено обращение к прокурору Красноярского края Михаилу Савчину с просьбой обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию.