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Красноярский цементный завод присоединился к экологической хартии края
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Красноярский цементный завод присоединился к экологической хартии края

4 мая 12:14
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Управляющий директор ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Владимир Афанасин подписал экологическую хартию Красноярского края.

Церемония подписания документа состоялась в рамках работы молодежной площадки «Поколение-2030» Красноярского экономического форума. Ее участниками стали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель Законодательного Собрания региона Александр Усс, представители промышленных компаний. Одним из первых к хартии присоединился «Красноярский цемент» — предприятие подтвердило готовность продолжать работу по повышению уровня экологической безопасности производства и улучшению экологической ситуации в регионе.

«В настоящий момент доля веществ, попадающих в воздух от оборудования Красноярского цемзавода, не превышает 2-2,5 % в совокупном объеме выбросов, поступающих от всех учтенных источников города, — отмечает Владимир Афанасин. — И работа продолжается: даже в сложных экономических условиях мы проводим мероприятия, позволяющие свести воздействие на окружающую среду к минимуму».

Начиная с 2007 года на заводе введено в эксплуатацию 40 новых газоочистных установок, валовый объем выбросов снижен более чем в два раза. Один из самых масштабных проектов, реализованных за последнее время, — ввод в эксплуатацию нового фильтра Scheuch австрийского производства. Агрегат, установленный на колосниковом холодильнике «Волга-35» вращающейся печи № 5 цеха «Обжиг», пущен в работу в июле 2016-го. За два года на приобретение и монтаж оборудования было направлено 112 млн рублей. Завершив проект, завод снизил количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу, на 93 %.

Источник: www.krskstate.ru

Также в 2016-м на молотковых дробилках отделения вторичного дробления известняка цеха «Горный» установлена двухступенчатая система очистки, состоящая из циклонов СЦН-50 и двух рукавных фильтров КФЕ-150. Затраты на реализацию проекта — более 9,4 млн рублей, экологический эффект — снижение выбросов от агрегатов на 92,5 %.

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Монтаж нового очистного оборудования в отделении вторичного дробления известняка — второй этап комплексной работы по совершенствованию системы аспирации в подразделении. На первой стадии — в конце 2015 года — рукавный фильтр КФЕ-150 смонтировали на щековой дробилке отделения первичного дробления. Кроме того, в 2015-м новые фильтры были установлены на участке пересыпки клинкера с транспортеров 9-10 на транспортеры 11-12 в цехе «Обжиг». В 2014-м очистное оборудование введено в эксплуатацию на цементной мельнице № 8, на участке пересыпки клинкера с транспортеров 11-12 на склад в цехе «Обжиг».

В своей работе ООО «Красноярский цемент» руководствуется экологической политикой, принятой в холдинге «Сибирский цемент», программой экологического контроля, действующим проектом нормативов предельно допустимых выбросов, утвержденным управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю и получившим положительное санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«К основной цели, закрепленной в хартии, — минимизации воздействия на окружающую среду — мы движемся уже давно, — подчеркивает Владимир Афанасин. — В планах завода — мероприятия по обеспечению эффективной работы газоочистных установок, совершенствование системы мониторинга, внедрение технологий, помогающих сократить объем выбросов газообразных веществ».

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края

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