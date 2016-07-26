Красноярский цементный завод присоединился к экологической хартии края

Управляющий директор ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Владимир Афанасин подписал экологическую хартию Красноярского края.

Церемония подписания документа состоялась в рамках работы молодежной площадки «Поколение-2030» Красноярского экономического форума. Ее участниками стали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель Законодательного Собрания региона Александр Усс, представители промышленных компаний. Одним из первых к хартии присоединился «Красноярский цемент» — предприятие подтвердило готовность продолжать работу по повышению уровня экологической безопасности производства и улучшению экологической ситуации в регионе.

«В настоящий момент доля веществ, попадающих в воздух от оборудования Красноярского цемзавода, не превышает 2-2,5 % в совокупном объеме выбросов, поступающих от всех учтенных источников города, — отмечает Владимир Афанасин. — И работа продолжается: даже в сложных экономических условиях мы проводим мероприятия, позволяющие свести воздействие на окружающую среду к минимуму».

Начиная с 2007 года на заводе введено в эксплуатацию 40 новых газоочистных установок, валовый объем выбросов снижен более чем в два раза. Один из самых масштабных проектов, реализованных за последнее время, — ввод в эксплуатацию нового фильтра Scheuch австрийского производства. Агрегат, установленный на колосниковом холодильнике «Волга-35» вращающейся печи № 5 цеха «Обжиг», пущен в работу в июле 2016-го. За два года на приобретение и монтаж оборудования было направлено 112 млн рублей. Завершив проект, завод снизил количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу, на 93 %.

Также в 2016-м на молотковых дробилках отделения вторичного дробления известняка цеха «Горный» установлена двухступенчатая система очистки, состоящая из циклонов СЦН-50 и двух рукавных фильтров КФЕ-150. Затраты на реализацию проекта — более 9,4 млн рублей, экологический эффект — снижение выбросов от агрегатов на 92,5 %.

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Монтаж нового очистного оборудования в отделении вторичного дробления известняка — второй этап комплексной работы по совершенствованию системы аспирации в подразделении. На первой стадии — в конце 2015 года — рукавный фильтр КФЕ-150 смонтировали на щековой дробилке отделения первичного дробления. Кроме того, в 2015-м новые фильтры были установлены на участке пересыпки клинкера с транспортеров 9-10 на транспортеры 11-12 в цехе «Обжиг». В 2014-м очистное оборудование введено в эксплуатацию на цементной мельнице № 8, на участке пересыпки клинкера с транспортеров 11-12 на склад в цехе «Обжиг».

В своей работе ООО «Красноярский цемент» руководствуется экологической политикой, принятой в холдинге «Сибирский цемент», программой экологического контроля, действующим проектом нормативов предельно допустимых выбросов, утвержденным управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю и получившим положительное санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.