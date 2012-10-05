Красноярский суд запретил сайты о «зацеперах»

Красноярские проверяющие нашли в интернете инструкции об опасном катании на поездах, сообщили 4 мая в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Несколько сайтов предлагали инструкции для «зацеперов» — как передвигаться снаружи вагонов на железной дороге, как остаться незамеченным. Эксперты нашли эти сайты во время планового мониторинга интернета. Представители Красноярской транспортной прокуратуры уже обратились в Железнодорожный районный суд Красноярска, чтобы признать их незаконными и запретить распространение этой информации.

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«Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В целях блокировки сайтов решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для внесения в соответствующий реестр», — пояснили в прокуратуре.