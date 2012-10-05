Над Красноярском пронеслась боевая авиация (видео)

В небе над Красноярском прошла вторая репетиция полета боевой авиации на День Победы. Сегодня самолеты и вертолеты полетели в 11 часов утра, и их можно было увидеть.

Лучше всего было видно и слышно два истребителя-перехватчика МиГ-31 — они пролетели низко и с шумом. Однако время полета, показалось красноярцам, было короче, чем в прошлые годы.

Напомним, первый тренировочный полет состоялся вчера в 10 часов утра, но горожанам не удалось увидеть боевую авиацию, так как техника летела высоко, а облачность была очень низкая. В итоге красноярцы смогли лишь услышать ее.

Завтра, 5 мая, тренировочный полет также начнется в 11 часов. Напомним, 2 истребителя-перехватчика МиГ-31 и 2 боевых вертолёта Ми-8 пролетят в районе площади Революции и вдоль русла Енисея — от моста «777» до железнодорожного вокзала.

Напомним, сегодня в центре Красноярска также пройдет вторая репетиция праздничного шествия на 9 Мая. Из-за этого на центральных улицах ограничат проезд транспорта.