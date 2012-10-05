Водителя вызвали на беседу за катание «пассажира» на лыжах по проспекту Мира

Водителя, прокатившего приятеля на лыжах по центру Красноярска, наказали, подтвердили 4 мая в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая, во время снегопада, красноярцы устроили экстремальное катание на лыжах по центральной улице за автомобилем. Как можно видеть на записи, мужчина принял меры безопасности, надев шлем. Видео привлекло много внимания и даже появилось на федеральном канале. В пресс-службе ГИБДД пояснили: личности нарушителей были оперативно установлены. Еще вчера с ними связались и пригласили на беседу.

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При этом сотрудники полиции отметили, что молодые люди были удивлены тем, что их поступок не остался незамеченным и что их личности удалось так быстро установить.

Были составлены административные материалы. Отметим, штраф за перевозку пассажиров вне кабины в настоящее время составляет 1 000 рублей.