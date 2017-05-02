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Красноярец прокатился на лыжах по сугробам на проспекте Мира (видео)
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Красноярец прокатился на лыжах по сугробам на проспекте Мира (видео)

3 мая 16:00
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Красноярец устроил ночное катание на лыжах по центральному проспекту города. Видео необычного времяпрепровождения ночи со 2 на 3 мая опубликовано в соцсети Instagram.

На кадрах видно, как мужчина в шлеме, прицепившись за веревку к джипу, катится вдоль заснеженной обочины проспекта Мира, совершая невысокие прыжки через сугробы.

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Судя по фотографиям, лыжник побывал и на одной из главных городских площадей — перед БКЗ.

Напомним, за необычное развлечение автомобилисту может грозить административная ответственность. В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что уже ознакомились с роликом и начали проверку по данному факту. Полицейские установили личность лыжника, сейчас занимаются поисками водителя, который катал его таким опасным способом по улице.

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