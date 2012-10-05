Из-за ям на Аэровокзальной в ДТП пострадали люди

В результате столкновения двух машин на узкой улице в Советском районе Красноярска пострадали люди. ДТП произошло накануне в вечерний час-пик на ул. Аэровокзальной из-за того, что водители объезжали ямы на мокрой дороге.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны ул. Партизана Железняка в направлении ул. Березина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Fiat. Авария привела к серьезной пробке в этом месте.

При этом информация очевидцев о случившемся расходится: одни в социальных сетях сообщили, что изначально там столкнулись две «Тойоты», из-за чего «Приора» выехала на встречку и допустила столкновение с «Фиатом», другие уверяют, что «Приора» объезжала ямы, а третьи, что она и вовсе стояла, когда в нее въехала иномарка. Также красноярцы сообщили, что в результате ДТП якобы пострадал ребенок, которые ехал в отечественном автомобиле.

Материалы по теме «Не опущена, а занижена»: топ красноярских рэперов (18+) Гелендваген, Черёмушки и скупые слёзы братишек

Однако по информации ГИБДД, травмы получили только взрослые: пассажирка «Приоры» и водитель «Фиата».

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи посетовали на то, что на ул. Аэровокзальная многие водители выезжают на встречную полосу, объезжая ямы, а также на то, что там не расширяют дорогу.