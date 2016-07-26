Водителей-нарушителей с детьми будут отправлять в суды вместо дач

Госавтоинспекция пообещала запретить выезд на загородные трассы красноярским водителям, которые перевозят детей с нарушениями. В преддверии длительных майских выходных дорожные полицейские будут дежурить на выездах из Красноярска и проведут тотальную проверку автотранспорта.

Водителей, которые перевозят детей не по правилам, привлекут к административной ответственности, после чего порекомендуют им вернуться в город и устранить нарушение.

«В противном случае нарушителю будет выдано требование о прекращении противоправных действий. На основании данного документа другой экипаж ДПС вправе доставить водителя в суд, где будет решаться вопрос о привлечении его к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ „Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции“», — рассказали в ГИБДД.

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Полицейские предвидят, что такие требования вызовут негативную реакцию со стороны автомобилистов. Однако они напомнили, что по итогам 2016 года Красноярский край занял 9 место в России по количеству ДТП с участием детей и подростков и 6 место — по количеству погибших в авариях детей.

Отметим, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей. За неповиновение полицейскому грозит от 500 до 1000 рублей штрафа или арест на срок до 15 суток.

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