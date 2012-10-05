Красноярцам рассказали, куда обращаться, если на майских праздниках укусит клещ

Красноярцам, которые планируют провести майские праздники за городом, рассказали, куда обращаться в случае укусов клещей.

По словам заведующего Первым частным травмпунктом Владимира Ильющенко, клещи просыпаются в апреле, а в мае их активность резко увеличивается, особенно в местах массового отдыха красноярцев — на Столбах, на Мане, в лесу или на даче.

«Насколько опасен клещ, объяснять не нужно — он является переносчиком и возбудителем многих тяжелых заболеваний. Самые опасные из них — энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз. Хорошо, если праздники пройдут без происшествий, но что делать, если кому-то не повезло и вы обнаружили на теле клеща? Поликлиники в праздники обычно не работают, районные травмпункты переполнены пострадавшими после бурных застолий. А помощь врача требуется незамедлительно. В Первом частном травмпункте Красноярска на базе „Клиники в Северном“ вам в любое время суток окажут высококвалифицированную помощь», — заверил он.

Медики безболезненно извлекут клеща, обработают место укуса и проведут экстренную серопрофилактику от клещевого энцефалита. При наличии страховки эта помощь будет бесплатной.

«Главное — не паниковать и действовать незамедлительно, чтобы предотвратить вероятность опасного заболевания», — заключил Ильющенко.

По данным управления Роспотребнадзора в Красноярске, с 21 по 27 апреля в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратилось 75 человек, в том числе 25 детей. С начала сезона в городе зафиксировано уже 136 случаев присасывания клещей.

Также в праздники пациенты Первого частного травмпункта могут получить экстренную помощь при переломах, растяжениях, ушибах, вывихах, ранах. Диагностика проводится на современном низкодозовом цифровом рентгене.

Для пациентов с переломами в учреждении есть специальный разноцветный гипс, который не боится влаги. Он выполнен из полимерных материалов, в несколько раз легче, дышит, не препятствует проведению рентгенографии. Если больному понадобятся костыли, то их можно взять напрокат, а не искать по специализированным магазинам.

При необходимости, работающему пациенту выдается лист временной нетрудоспособности (больничный). Медпомощь в травмпункте можно получить с 8 утра до 12 ночи, без долгого ожидания и очередей.

Первый частный травмпункт расположен на базе «Клиники в Северном» по адресу ул. 9 Мая, 19а. Телефон (391) 205-08-48, сайт clinsev.ru.