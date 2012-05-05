«Медлительного» водителя автобуса обвинили в игре на планшете (видео)

Пассажиры пожаловались на медлительного водителя красноярского автобуса, который якобы играл на планшете. Инцидент произошел вечером 4 мая на одном из автобусов маршрута № 53. Раздосадованные медленной ездой пассажиры сняли на видео происходящее в кабине водителя и выложили запись в интернет, сообщив регистрационные номера автобуса.

На кадрах видно, что водитель во время движения что-то делает в планшете, который закреплен слева на приборной панели. При этом мужчина лишь изредка отрывается от экрана гаджета и поглядывает на дорогу, движение по которой идет плотным потоком. Со слов пассажиров, он якобы играл в нарды и именно из-за этого ехал очень медленно из центра города до ул. Ястынская.

«Ехали не торопясь, вдруг с мысли кто собьёт», — пошутил автор ролика.

По запросу журналистов департамент транспорта связался с перевозчиком, который обслуживает этот маршрут. В настоящее время с водителя берут объяснения и разбираются в ситуации. Однако он уже заявил, что не играл ни в какие игры, а отслеживал движение других маршрутов в специальной программе, которой пользуются все перевозчики. Проверка по данному факту продолжается.