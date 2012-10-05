В Красноярске водителя автобуса 53-го маршрута, которого поймали за игрой в нарды, оштрафовали на 2 тыс. рублей и понизили в должности. Теперь мужчина трудится слесарем и ждет окончания проверки.

Напомним, в начале мая раздосадованные медленной ездой пассажиры сняли на видео, как водитель во время движения что-то делает в планшете, который закреплен слева на приборной панели. При этом мужчина лишь изредка отрывался от экрана гаджета и поглядывал на дорогу. Пассажиры заявили, что он играл в нарды и именно из-за этого ехал очень медленно из центра города до ул. Ястынская.

Когда запись происходящего в кабине водителя попала в интернет и дошла до его начальства, а также департамента транспорта, он стал уверять, не играл в игры, а отслеживал движение других маршрутов в специальной программе, которой пользуются все перевозчики. Однако это не спасло его от наказания. Мужчину понизили — перевели на время на должность слесаря и лишили премии. Кроме того, сотрудники ГИБДД наказали его за использование во время движения мобильного телефона, а также за установку на руль поворотной рукоятки. Общая сумма штрафа составила 2 тыс. рублей.