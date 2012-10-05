Пристав с товарищем и собакой спас из огня семью с парализованной бабушкой

Лесосибирский судебный пристав с помощью друга и собаки спас из огня семью из 5 человек. Инцидент произошел в последние выходные апреля, но о поступке пристава его руководство сообщило только сегодня.

Гостивший у друга в городском районе с частными постройками пристав Глеб Брудчиков заметил, что в соседском подворье горит гараж. Молодые мужчины сразу же позвонили пожарным, а сами решили узнать, нет ли в доме людей.

Опасения мужчин подтвердила собака, которая «металась по двору и отчаянно лаяла на дом».

«Осознав, что поведение животного говорит о том, что в доме находятся люди, Глеб попал в дом через дверь, которую открыла заспанная женщина. Пока искал и будил остальных членов семьи, пламя с объятого огнем гаража перекинулось на дом: загорелась стена и входная дверь. Из горящего дома Глеб выводил женщину, мужчину и двух ребятишек уже через окно. Оказавшись на улице, хозяйка дома сказала, что в одной из комнат осталась её парализованная мать. Пока пристав спасал бабушку, пламя захватывало все большую площадь. В поисках больного человека Глеб сам едва не потерял сознание и не задохнулся от дыма. Однако все же нашел в себе силы и фактически выволок пожилого человека на воздух», — рассказали в пресс-службе УФССП по Красноярском краю, отметив, что все прошло успешно благодаря быстрой реакции, хорошей физической форме и слаженным действиям молодых мужчин.

Добавим, пожарным удалось отстоять дом.