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Бывший губернатор края Лев Кузнецов пришел на заседание Госсовета на костылях
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Бывший губернатор края Лев Кузнецов пришел на заседание Госсовета на костылях

5 мая 11:57
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Министр по делам Северного Кавказа, экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов сообщил журналистам, что заменил сустав на ноге.

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Накануне он пришел на заседание Госсовета РФ на костылях. Отвечая на вопрос журналистов, Кузнецов признался, что недавно перенес операцию по замене сустава, и добавил, что «это нормально».

Напомним, недавно стало известно, что Лев Кузнецов по итогам 2016 года оказался самым «богатым» в правительстве России. Его годовой доход составил 582 млн рублей (против 47,8 млн в 2015).

Кузнецов Лев Владимирович
Кузнецов Лев Владимирович
Министр РФ по делам Северного Кавказа, экс-губернатор Красноярского края

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