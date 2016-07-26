Стали известны доходы красноярских министров

В Красноярске обнародовали данные о доходах членов правительства региона за 2016 год. Больше всех заработал глава правительства Виктор Томенко — свыше 8 млн рублей.

У главы администрации губернатора Сергея Пономаренко доход за прошлый год составил 3 млн рублей. Доход замгубернатора Павла Солодкова в прошлом году — чуть меньше 4 млн рублей, его коллеги Инессы Акентьевой — 2,15 млн рублей. Зампред правительства Юрий Захаринский отчитался о доходе в 2,69 млн, занимающая такую же должность Наталья Рязанцева — 2,2 млн, их коллега Юрий Лапшин — 1,96 млн.

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Почти 4,7 млн рублей дохода задекларировал министр лесного хозяйства Владимир Векшин — среди министров это самый высокий показатель. Министр культуры Елена Мироненко заработала за год 3,52 млн рублей, министр социальной политики Галина Пашинова — 3,06 млн рублей.

Министр финансов Владимир Бахарь, министр строительства и ЖКХ Николай Глушков, министр образования Светлана Маковская заработали по 2 млн рублей, министр сельского хозяйства Леонид Шорохов — 2,2 млн, министр здравоохранения Вадим Янин — 1,9 млн, министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов — 1,8 млн, министр спорта Сергей Алексеев и министр транспорта Сергей Еремин — по 1,78 млн, министр экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев — 1,18 млн.

Отстраненная в 2015 году министр природных ресурсов и экологии Елена Вавилова показала доход в 650 тыс. рублей.

Среди супругов и супруг членов правительства края самый высокий доход у жены Сергея Еремина — 1,39 млн рублей.

Пономаренко Сергей Александрович Первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора

Пашинова Галина Егоровна Заместитель председателя Правительства Красноярского края, министр социальной политики

Шорохов Леонид Николаевич Заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Красноярского края