>
>
Стали известны доходы красноярских министров
Новости
/
Политика
,
В Красноярском крае

Стали известны доходы красноярских министров

4 мая 17:58
4

В Красноярске обнародовали данные о доходах членов правительства региона за 2016 год. Больше всех заработал глава правительства Виктор Томенко — свыше 8 млн рублей.

У главы администрации губернатора Сергея Пономаренко доход за прошлый год составил 3 млн рублей. Доход замгубернатора Павла Солодкова в прошлом году — чуть меньше 4 млн рублей, его коллеги Инессы Акентьевой — 2,15 млн рублей. Зампред правительства Юрий Захаринский отчитался о доходе в 2,69 млн, занимающая такую же должность Наталья Рязанцева — 2,2 млн, их коллега Юрий Лапшин — 1,96 млн.

Материалы по теме
Стали известны доходы губернатора Красноярского края

Почти 4,7 млн рублей дохода задекларировал министр лесного хозяйства Владимир Векшин — среди министров это самый высокий показатель. Министр культуры Елена Мироненко заработала за год 3,52 млн рублей, министр социальной политики Галина Пашинова — 3,06 млн рублей.

Министр финансов Владимир Бахарь, министр строительства и ЖКХ Николай Глушков, министр образования Светлана Маковская заработали по 2 млн рублей, министр сельского хозяйства Леонид Шорохов — 2,2 млн, министр здравоохранения Вадим Янин — 1,9 млн, министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов — 1,8 млн, министр спорта Сергей Алексеев и министр транспорта Сергей Еремин — по 1,78 млн, министр экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев — 1,18 млн.

Отстраненная в 2015 году министр природных ресурсов и экологии Елена Вавилова показала доход в 650 тыс. рублей.

Среди супругов и супруг членов правительства края самый высокий доход у жены Сергея Еремина — 1,39 млн рублей.

Томенко Виктор Петрович
Томенко Виктор Петрович
Председатель правительства Красноярского края
Пономаренко Сергей Александрович
Пономаренко Сергей Александрович
Первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора
Солодков Павел Евгеньевич
Солодков Павел Евгеньевич
Заместитель губернатора Красноярского края
Акентьева Инесса Геннадьевна
Акентьева Инесса Геннадьевна
Заместитель губернатора Красноярского края
Захаринский Юрий Николаевич
Захаринский Юрий Николаевич
Заместитель председателя Правительства Красноярского края
Рязанцева Наталья Владимировна
Рязанцева Наталья Владимировна
Заместитель председателя правительства Красноярского края
Лапшин Юрий Анатольевич
Лапшин Юрий Анатольевич
Заместитель председателя правительства Красноярского края
Векшин Владимир Николаевич
Векшин Владимир Николаевич
Министр лесного хозяйства Красноярского края
Мироненко Елена Николаевна
Мироненко Елена Николаевна
Министр культуры Красноярского края
Пашинова Галина Егоровна
Пашинова Галина Егоровна
Заместитель председателя Правительства Красноярского края, министр социальной политики
Бахарь Владимир Викторович
Бахарь Владимир Викторович
Министр финансов Красноярского края, вице-премьер правительства края
Глушков Николай Сергеевич
Глушков Николай Сергеевич
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Маковская Светлана Ивановна
Маковская Светлана Ивановна
Министр образования Красноярского края
Шорохов Леонид Николаевич
Шорохов Леонид Николаевич
Заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Красноярского края
Янин Вадим Николаевич
Янин Вадим Николаевич
Министр здравоохранения Красноярского края
Цыкалов Анатолий Григорьевич
Цыкалов Анатолий Григорьевич
Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
Министр транспорта Красноярского края
Васильев Михаил Геннадьевич
Васильев Михаил Геннадьевич
Министр экономического развития Красноярского края
Вавилова Елена Владимировна
Вавилова Елена Владимировна
Министр природных ресурсов и экологии Красноярского края

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать