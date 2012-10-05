Представлена схема перекрытий на 9 Мая в Красноярске

9 мая в Красноярске во всех районах пройдут праздничные мероприятия по случаю празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием станет традиционное праздничное шествие в центре города.

На время массовых мероприятий в краевой столице будут запрещены проезд и парковка транспорта на некоторых городских улицах. Такие меры будут действовать в каждом районе города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Центральном и Железнодорожном районах Красноярска 9 мая запланированы следующие ограничения:

по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Кирова, с 7:00 до 14:00;

по пр. Мира на участке от ул. Декабристов до площади Мира, с 9:00 до 19:00;

по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса, с 6:00 до 19:00;

по ул. Каратанова, ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до ул. Карла Маркса, с 9:00 до 19:00;

по проезду вдоль здания правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира, с 6:00 до 19:00;

по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Дзержинского, ул. Декабристов на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса, с 6:00 до 19:00;

по ул. Горького от ул. Бограда до ул. Ленина, с 6:00 до 19:00;

по ул. Вейнбаума на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса, с 6:00 до 19:00;

по ул. Сурикова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Игарская, с 6:00 до 19:00;

по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона, с 6:00 до 23:45.

В Октябрьском районе ограничения в движении автотранспорта запланированы на сегодня, 5 мая, на парковке и на площади перед городским Дворцом культуры (Свободный, 48), с 9:00 до 16:00. В День Победы ограничения будут действовать по проездам вдоль периметра здания, на парковке и на площади МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48), с 9:00 до 16:30.

В Советском районе краевого центра 9 мая движение перекроют:

по ул. Дудинская на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров и по ул. Андрея Дубенского на участке от ул. Соревнования до ул. Игарская, с 9:00 до 11:30;

по ул. Новгородская и ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский (в районе дома № 15) до ул. Новгородская, 8, с 9:00 до 16:00.

В Свердловском районе в День Победы ограничения будут действовать:

по ул. 60 лет Октября от дома № 57 до переулка Водометный, с 7:30 до 12:00;

по проездам вдоль бульвара «Зеленый» от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября, с 8:00 до 12:00;

по ул. 60 лет Октября от дома № 43 до дома № 54, проездам вдоль периметра площади Свердлова, пер. Афонтовский, с 12:00 до 16:00.

В этот же день в Ленинском районе ограничения введут:

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по ул. Юности от ул. Центральный проезд до ул. Спортивный проезд, с 9:00 до 14:00;

по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от Административного проезда до пер. Сибирского, с 9:00 до 12:00;

по ул. Спортивный проезд, ул. Инструментальная от ул. Юности до пр. им. газеты «Красноярский рабочий», с 9:00 до 12:00;

по ул. Чайковского от ул. Юности до ул. Московская, с 10:00 до 11:00;

по ул. Астраханская от дома № 9 до ул. Московская, с 10:00 до 11:00;

по ул. Коломенская от дома № 18 до ул. Московская, с 10:00 до 11:00;

В Кировском районе 9 мая Красноярска на время праздничных мероприятий движение транспорта и парковка будут запрещены по ул. Академика Вавилова от дома № 48 до дома № 90, с 6:00 до 16:00, а также по переулкам Якорный и Вузовский, по улицам Шелковая и Западная от пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Семафорная, с 6:00 до 16:00.

На всех перечисленных участках дороги стоянка и остановка транспорта будет запрещена за 10 часов до начала действия ограничения. Кроме того, 9 мая нельзя будет оставлять автомобиль с 6 часов утра до 23:45 вдоль здания №​ 95 по ул. Карла Маркса. Парковка на площади, прилегающей к РЦ «Медео» по пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 74г, и парковка на Красной площади будут закрыты для транспорта за 12 часов до начала ограничения проезда. В районе ТРК «Комсомолл» с 9:00 до 19:00 9 мая будет открыто движение налево с проезда от ТРК «Комсомолл» вдоль левого берега реки Кача на мостовой переход через реку Кача по ул. Белинского.​