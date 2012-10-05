Красноярцев ждут теплые выходные с дождем

Резкое потепление и ежедневные дожди ожидают красноярцев на праздничных 4-дневных выходных. Весь уик-энд горожане проведут под пасмурным небом, солнце будет выглядывать из-за туч лишь изредка.

Температура будет подниматься сегодня в течение дня — по различным данным синоптиков, к вечеру пятницы в столице края потеплеет до +12, +18 °C. Но самым теплым днем в череде ближайших станет суббота: в темное время суток синоптики обещают от +6 до 10 °C, а днем — до +23, +24 °C. Следующие две ночи тоже будут теплыми, а в светлое время суток в воскресенье и понедельник уличные градусники будут показывать от +15 до +17 °C.

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Во вторник, 9 мая, Гидрометцентр обещает до +16 °C, а портал gismeteo.ru — лишь +11 °C. Напомним, в прошлом году накануне Дня Победы в Красноярске весь день шел снег, а на сам праздник было прохладно, а в 2015 году — стояла почти летняя погода.

Ветер все 4 выходных дня будет дуть с юго-запада со скоростью 3 — 4 м/с, каждый день будет идти дождь, но не ливневый.

Согласно предварительным данным, на следующей рабочей неделе в Красноярске также будет сравнительно тепло, но все еще дождливо.