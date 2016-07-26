Звезда мирового волейбола переезжает в Красноярск

В красноярский волейбольный клуб «Енисей» переходит один из лучших игроков мира Антонен Рузье.

«Я буду играть под флагом амбициозной команды „Енисей“ в Красноярске в следующем сезоне», — написал спортсмен в своем Инстаграме.

Переход подтвердили и в пресс-службе «Енисея»: «С французским волейболистом достигнута договорённость о переходе в красноярский клуб на сезон 2017-2018, сейчас происходит обсуждение деталей контракта».

Je jouerais sous les couleurs de l’ambitieuse équipe de Yenisey Krasnoyarsk la saison prochaine #russie #lzsportteam Публикация от antonin rouzier (@arouzier) Май 4 2017 в 6:41 PDT

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Спортсмену 30 лет, он выступает на позиции диагонального. Высшее достижение Рузье — победа в мировой лиге и на чемпионате Европы 2015 года в составе сборной Франции. Тогда он был признан лучшим игроком Европы. В 2016 году он вместе со сборной выиграл бронзу мировой лиги и получил титул лучшего нападающего турнира.

С 2014 года волейболист играет за турецкие клубы. В последнем сезоне он выступал за «Стамбул ББСК».