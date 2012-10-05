Глава столицы Эвенкии попался с подложным больничным

В Эвенкии главу поселка Тура уличили в использовании подложного больничного.

Фактически он был здоров, однако участковый врач выдала ему листок нетрудоспособности «для дальнейшего использования по месту работы в качестве оправдательного документа отсутствия на рабочем месте и предоставления права на получения пособия по временной нетрудоспособности», рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

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За служебный подлог женщине, действовавшей из корыстной и иной личной заинтересованности, а также желая угодить главе столицы Эвенкии, грозит наказание от штрафа до лишения свободы на два года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Грозит ли наказание самому главе Туры, не поясняется.