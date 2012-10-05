Следователи ищут подростков-участников развратной вечеринки с неприличными тату

Красноярские следователи заинтересовались неприличными фотографиями с вечеринки подростков. Снимки, на которых запечатлены последствия отдыха школьников, появились в социальных сетях накануне. Участникам разгульной встречи либо их родителям может грозить наказание.

Интернет-пользователи сообщили, что во время вечеринки несовершеннолетней девочке сделали татуировку на груди — изображение полового мужского органа. После этого подростки, в том числе и сама девочка, сделали коллективное селфи. Произошло это якобы в Красноярске на так называемой «вписке» — ночной вечеринке на квартире, которая сопровождается употреблением алкоголя.

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В ГСУ СК по краю Newslab.ru рассказали, что уже начали проверку по данному факту. Однако пока в распоряжении следователей имеются только фотографии, на которых запечатлена полуголая и, предположительно, несовершеннолетняя девочка. Кто, где и при каких обстоятельствах сделал эти кадры — еще предстоит выяснить.