«Просто хотели пошутить»: опровергнуты сообщения о неприличном тату на теле школьницы

Стали известны новые подробности истории с просочившимися в сеть фотографиями молодых людей, среди которых оказалась девушка с неприличным «тату» на груди. Фото вызвали шквал критики в интернете, и как стало известно Newslab.ru, девушка уже раскаялась в своем необдуманном поступке. Теперь утверждается, что временную «татуировку» и фотографию она и ее друзья сделали в шутку и не ожидали такого резонанса.

Напомним, снимки, на которых запечатлены последствия отдыха школьников, появились в социальных сетях накануне. Интернет-пользователи сообщили, что во время вечеринки несовершеннолетней девочке якобы сделали татуировку на груди — изображение мужского полового органа. После этого подростки сделали коллективное селфи. В настоящее время проверку по данному факту ведут правоохранительные органы.

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Девушка, изображенная на фотографиях, сегодня пообщалась с различными изданиями и рассказала о мотивах своего поступка. Свое объяснение она начала с опровержения информации, которую распространяли в интернете. В частности, она заявила, что ей не 13 лет, а 16. «Татуировка» у нее появилась в прошлые майские выходные, на которых она отдыхала с компанией несовершеннолетних друзей из 10 человек. С ее слов, половина из участников вечерники были девочки. «Мы собрались с друзьями весело провести время. Потом незнакомый мне ранее молодой человек решил, что будет весело набить татуировку, мы это сделали, сфотографировались, кто-то сохранил фотографию себе, а через два дня выложил ее в интернет», — говорит девушка, уверяя, что она не была инициатором того, чтобы предать это огласке.

Школьница также заявляет, что ее не принуждали, никаких преступлений против нее на той вечеринке не совершалось, в напитки или еду ничего не подмешивали. Что касается вопроса об употреблении алкоголя, ответом стало «в принципе — нет». Более того, утверждается, что на фото ненастоящая татуировка, которая со временем оттирается.

Добавим, распространенная в СМИ информация о том, что татуировка якобы является подделкой для раскрутки группы тату-салона, не подтверждается. Известно также, что девушка призналась: после поднявшийся шумихи ей стало стыдно за свой поступок.