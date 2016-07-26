«Позвони мне, позвони»: красноярцам исполнят на органе советские шлягеры

С 11 по 13 мая в органном зале краевой филармонии (ул. Декабристов, 29) пройдут концерты известного красноярского органиста Андрея Бардина.

«Два года подряд проект „Испытай орган“ собирал аншлаги. Билеты на эти концерты продавались за считанные часы. Андрей Бардин играл на великом инструменте хиты The Beatles и АВВА, мелодии из кинофильмов „Крёстный отец“ и „Миссия Невыполнима“. В новой программе прозвучат великие советские шлягеры», — рассказали организаторы концерта.

Органист исполнит произведения Таривердиева, Пахмутовой, Дунаевского, Паулса, Артемьева, Рыбникова, Дашкевича и Свиридова. Среди наиболее известных песен — «Позвони мне, позвони...» на стихи Роберта Рождественского.

По традиции во время концерта пройдет музыкальная викторина. Гости получат карточки с вопросами, а Андрей Бардин сыграет 10 мелодий на органе. Задача — угадать как можно больше композиций. Главный меломан получит специальный приз.

Концерты Андрея Бардина пройдут 11, 12 и 13 мая в органном зале. Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте филармонии.