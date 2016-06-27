День рождения Красноярска будут отмечать 4 дня подряд

389-летие Красноярска в этом году будут праздновать четыре дня подряд, соответствующее распоряжение подписал мэр города Эдхам Акбулатов.

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В документе сообщается, что празднование Дня города пройдет с пятницы 9 июня по понедельник 12 июня. Отметим, 12 июня также празднуется День России, поэтому этот день будет выходным.

В какой именно из 4 дней пройдут основные праздничные мероприятия по случаю Дня рождения столицы края, включая фейерверк, пока не уточняется. Подробную программу праздника обнародуют позже.

Напомним, предыдущий день рождения Красноярск праздновал с 24 по 25 июня, хедлайнером праздника в прошлом году стала оперная певица Хибла Герзмава. На одной из центральных площадок также выступала Сати Казанова, уместность приглашения которой даже вызвала споры среди горожан.