Красноярцев возмутил закрывшийся на праздники сервисный центр на «Столбах»

На «Столбах» в праздники закроют сервисный центр, сообщили 6 мая в пресс-службе заповедника.

Сервисный и туристический центры не будут работать 8 и 9 мая и откроют свои двери для посетителей лишь в среду, 10 мая.

Жителей города такое решение удивило и возмутило, потому что во время четырехдневных теплых выходных наверняка многие отправятся на прогулку: «Невольно напрашивается вопрос, а для кого или чего они тогда существуют?».

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Люди признают, что в заповеднике многое делается для удобства посетителей, улучшения привлекательности и комфорта туристической зоны. Однако закрытие туристического центра, где можно попить чая и переодеться, а также сервис-центра с сувенирной продукцией и информацией о маршрутах, они связали с тем, что заповедник работает так же, как государственные учреждения.

«Дело не в сотрудниках заповедника, а в том, что контора государственная. Можно организовать работу так, что все смогут отдохнуть отведенное количество выходных и еще надбавку получат за работу в праздничные дни. Но кому это надо?..», - отметили красноярцы.